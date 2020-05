Coronavirus: il Comitato per la vita raccoglie 62mila euro per l’ospedale di Grosseto

GROSSETO – Il Comitato per la vita, in questi mesi terribili di pandemia, ha raccolto fondi per acquistare macchinari per l’Ospedale Misericordia di Grosseto.

E’ stato così donato un ecografo polmonare My Lab X6 configurazione Covid 19, del valore di 25mila euro, all’Uoc di Pneumologia. Non solo, è stato anche consegnato il ventilatore Hamilton Medical C6, dal valore di 34mila 200 euro, all’Uoc di Rianimazione.

“Il resto del denaro raccolto – fanno sapere dal Comitato per la vita – è stato investito per l’acquisto di materiale di uso corrente, visiere e mascherine, per un totale della donazione di 62mila 289 euro”.

“L’ondata di soldiarietà di cui siamo stati travolti – dice Oreste Menchetti, presidente del Comitato per la Vita – dimostra la grande sensibilità della popolazione maremmana su argomenti che riguardano la nostra salute e l’ospedale Misericordia. Come sappiamo infatti il Comitato per la vita raccoglie fondi per la prevenzione, diagnosi e cura del tumore da destinare all’ospedale di Grosseto, ma questa volta la necessità nata a causa del Coronavirus ha fatto sì che in modo straordinario fosse promossa una raccolta proprio per le esigenze di questa malattia”.