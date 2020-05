Buoni spesa, 62mila euro per 1.200 famiglie: al via la terza distribuzione

PIOMBINO – Il Comune di Piombino ha disposto l’avvio della terza e ultima operazione di distribuzione dei buoni alimentari: saranno consegnati alle famiglie che hanno subìto le conseguenze economiche dell’emergenza sanitaria già individuate attraverso i due precedenti avvisi.

Nei prossimi giorni saranno distribuiti gli oltre 62mila euro residui dei quasi 200mila assegnati dal Governo al Comune di Piombino, a circa 1.200 famiglie. Come di consueto, le persone interessate saranno avvisate da una telefonata dell’alert system comunale prima di procedere alla consegna porta a porta grazie alla collaborazione delle associazioni di Protezione civile.

“Il coronavirus – dichiara Carla Bezzini, assessore alle Politiche sociali – ha inciso profondamente sulla realtà sociale della nostra città, già complessa a causa della crisi economica con cui già da tempo combattiamo. I Buoni alimentari vanno a sostegno delle famiglie più svantaggiate e che hanno visto la propria situazione peggiorare vistosamente nei mesi del lockdown. Abbiamo, quindi, deciso di assegnare questi ulteriori buoni ai nuclei già individuati dai precedenti avvisi”.

Questa volta, il valore dei buoni sarà da 25 euro così da poter raggiungere tutti gli aventi diritto e saranno assegnati, come di consueto, secondo il numero dei componenti del nucleo familiare e non potranno essere spesi per l’acquisto di alcolici. Le risorse residue, qualora ce ne fossero, saranno devolute al Coordinamento delle opere caritative Piombino che le impiegherà per interventi assistenziali e di beneficenza per le persone in particolare stato di necessità.