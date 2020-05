GROSSETO – Festeggiare il 50° dello Statuto dei Lavoratori oggi significa rivendicare per tutte le lavoratrici e i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto (lavoratori subordinati, partite iva, collaboratori…) l’applicazione concreta dei principi costituzionali.

Una legge, quella del 20 Maggio 1970, costruita intorno ai principi universali di libertà, uguaglianza e giustizia sociale, valori “senza tempo”. La prima richiesta di “uno Statuto che portasse la Costituzione nelle fabbriche” fu avanzata da Giuseppe Di Vittorio nel 1952 al Congresso della CGIL di Napoli, ma come si evince, furono necessari anni di lotte per giungere al risultato.

“…esiste la Costituzione della Repubblica, la quale garantisce a tutti i cittadini, lavoratori compresi, una serie di diritti che nessun padrone ha il potere di sopprimere o di sospendere. Non c’è e non ci può essere nessuna legge la quale stabilisca che i diritti democratici garantiti dalla Costituzione siano validi per i lavoratori soltanto fuori dall’azienda”. Gli anni settanta si aprono con l’approvazione della legge 300, legge nota come Statuto dei lavoratori. Questo fu un fatto importante, atteso nelle fabbriche e nei cantieri da anni, che cambia i rapporti nei luoghi di lavoro.

Giuseppe Di Vittorio è sempre stato vicino alle vicende dei minatori delle Colline Metallifere: sarà presente a Massa Marittima nel gennaio del 1947 al congresso dei minatori; il 4 maggio del 1954 terrà a Ribolla il discorso a ricordo dei minatori periti nella strage, segue gli eventi, è vicino alle famiglie dei caduti; maggio 1955, è tempo di rinnovo delle commissioni interne, per la Cgil sarà una dura sconfitta, reggeranno all’urto padronale solo i minatori di Maremma, a Di Vittorio questo non sfugge e in un famoso direttivo nel quale fece autocritica, per non aver compreso i mutamenti intervenuti in quegli anni nelle fabbriche, dedicò una parte del suo discorso ai minatori di Maremma elogiandoli per il loro attaccamento e per la difesa che avevano fatto della Cgil. Bianciardi e Cassola nel loro “Minatori di Maremma” del 1956 ricordano questo episodio sotto il titolo “Vittoria della Libertà”.

Cito questi episodi relativi a Di Vittorio e i minatori per azzardare l’ipotesi che egli di sicuro nella sua proposta di Statuto dei lavoratori non avrà dimenticato quanto gli stessi fecero nel 1919 dando avvio al Memoriale Unico, documento redatto a Follonica per mano dei minatori di Massa Marittima, Gavorrano, Niccioleta, Boccheggiano oltre ai minatori dell’Amiata.

E’ fuori dubbio che il Memoriale Unico del 1919, per come è strutturato, per gli obiettivi che si pose, per la discussione che lo procedette, per la conflittualità che produsse, rappresentò una originalità unica nel panorama del movimento operaio italiano di allora, anche per il carattere di universalità che alcune richieste mantennero e rappresentarono nel tempo per l’intero movimento operaio. Con il Memoriale Unico, infatti, si intese affermare per riconoscerle: la dignità e la libertà delle lavoratrici e dei lavoratori, di donne e uomini che chiedevano pari rispetto per la loro condizione di subordinati.

Che cosa è tutto ciò se non il germoglio di quello che sarà lo statuto dei lavoratori?

In questo contesto, allo Statuto dei Lavoratori va riconosciuto il grande merito di riscoprire il valore dell’unità sindacale e l’effetto dirompente che avrà sulle organizzazioni sindacali e sui lavoratori.

Rimanendo nel nostro territorio, attorno alla fabbrica, alla grande fabbrica, l’area industriale del Casone fu avviata per iniziativa della Montecatini il 1 dicembre 1962, che lavoratori e cittadini coagulano i loro interessi, guardano a questa confidando di avere risposte ai loro bisogni, sono fiduciosi di poter crescere assieme ad essa. Finalmente si sentono protagonisti.

Da qui, dall’area industriale del Casone e non altrove, si ricomporrà quell’identità civile che fuori dai cancelli sembrava smarrirsi.

– la fabbrica come collante di democrazia, da dove parte il monito contro il terrorismo degli anni ’70;

– la fabbrica come espressione della solidarietà per l’estendersi e affermazione dei diritti;

– la fabbrica come affermazione della necessità della formazione continua, le 150 ore come luogo di incontro tra lavoratori e diverse categorie, donne, disoccupati, pensionati e commercianti;

– la fabbrica che vive e risolve le proprie contraddizioni, facendo assumere ai lavoratori, che poi altro non sono che la società, le caratteristiche della compatibilità ecologica e ambientale, formando in loro la consapevolezza che la fabbrica si tutela a partire dalla sua compatibilità con il territorio.

Un ruolo, questo, che va oltre i suoi compiti e le sue prerogative, ma che pone di continuo problematiche economiche, sociali e culturali.

Fa tutto questo partendo dal valore centrale del lavoro e della solidarietà: enormi sono le ricadute nella società a Gavorrano, Massa Marittima, Scarlino, Montieri, Monterotondo e in particolare a Follonica e lo farà pur con molte contraddizioni.

lo Statuto dei lavoratori, oltre al merito di vedere riconosciuti i diritti e le tutele fondamentali dei lavoratori: diritto all’opinione politica e sindacale, diritto all’assemblea nei luoghi di lavoro, diritto di partecipazione e di organizzazione sindacale in fabbrica, ha il grande pregio di ricomporre la frattura avvenuta nel 1948, fra le organizzazioni sindacali e avviare un concreto tentativo di unità sindacale organica.

Dopo la legge 300 le piattaforme, le lotte, gli accordi si svolgono ovunque in modo unitario, sia a livello nazionale che territoriale.

La riflessione che ci poniamo a 50 anni dallo Statuto dei lavoratori è che oggi abbiamo bisogno di un nuovo Statuto, di una Carta dei diritti universali del lavoro nuovo di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori che risponda ai cambiamenti intervenuti nel tempo, perché il mondo e il lavoro dal 1970 sono cambiati. Sono nate nuove figure, per rispondere ad un mercato che richiede sempre più flessibilità, precarie, senza diritti, senza certezze normative e salariali. Dice il sindacato: “Ciò che ha guidato la proposta della Cgil è il principio inderogabile per cui devono continuare ad esistere, e ad essere esercitati, diritti per qualunque tipo di lavoro. Diritti che hanno caratteristica universale: ferie, malattia, formazione, maternità, sicurezza, dignità della retribuzione, ristabilimento della giusta causa e giustificato motivo in per determinare un licenziamento. E tutto ciò deve valere per tutti coloro che lavorano, a prescindere dalle dimensioni aziendali e dai fantasiosi rapporti di lavoro che abbiamo conosciuto in questi anni e che vanno drasticamente ridotti. E’ forte l’urgenza di ripristinare la correttezza di alcuni termini che l’ubriacatura del mercato e del liberismo ha fatto dimenticare: non parliamo di privilegi, ma di diritti e dignità della persona e del lavoratore”.