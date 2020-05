180mila euro per la messa in sicurezza delle strade comunali: al via i lavori

SANTA FIORA – Il Comune di Santa Fiora ha affidato dei nuovi lavori di messa in sicurezza delle strade, che interesseranno via Fonte Spilli, nella frazione di Bagnolo, via Ginestreti a Bagnore e un tratto di via Fuori Porta nel capoluogo. Gli operai sono al lavoro in questi giorni.

L’investimento complessivo ammonta a 180mila euro. Oltre ai lavori in corso, entro l’estate partirà anche il secondo stralcio di lavori su via Ginestreti per un importo di ulteriori 66mila euro.

“L’attenzione del Comune sulla manutenzione del reticolo viario comunale è una costante. – afferma Moreno Pomi, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Santa Fiora – i lavori ci consentono di perseguire un duplice obiettivo: da un lato garantire le migliori condizioni di sicurezza ai cittadini, dall’altro contribuire al decoro urbano e alla conservazione dei nostri paesi. In questa particolare fase legata all’emergenza Covid-19, inoltre, c’è un altro aspetto rilevante da considerare: è importante far partire prima possibile tutti i lavori per i quali sono già stanziate le risorse, in modo da dare una boccata di ossigeno alle aziende, ferme da tempo per il Covid-19, muovere liquidità, e consentire agli operai di tornare a lavorare”.