Volontariato: nasce l’associazione Protezione civile Amiata ovest

AMIATA – Si è costituita l’associazione di volontariato Protezione civile Amiata ovest, volta a perseguire finalità di utilità sociale avvalendosi prevalentemente delle prestazioni gratuite dei volontari associati.

L’associazione, apartitica e apolitica oltreché senza scopo di lucro, opererà nel territorio montano dei Comuni di Comuni di Santa Fiora, Castel del Piano, Arcidosso e Seggiano nell’intento di:

svolgere prevenzione non strutturale (articolo 2 del T.U. della Protezione Civile del gennaio 2018) alle attività emergenziali e alle attività relative al capitolo V del T.U. della Protezione Civile;

sensibilizzare la popolazione al rispetto delle risorse naturali e ambientali del territorio, al fine di far comprendere come l’azione individuale concorra al benessere collettivo;

promuovere il turismo ambientale ripristinando la sentieristica a piedi e in mountain bike danneggiata in occasione di eventi naturali;

valorizzare il patrimonio forestale;

salvaguardare la flora e la fauna;

offrire percorsi formativi di cittadinanza attiva e progetti di inclusione sociale rivolti a bambini ed adolescenti delle scuole del territorio.

Le attività dell’associazione in un primo momento saranno sviluppate per estendere la base associativa con incontri programmai rivolti a tutti i cittadini. Successivamente saranno analizzate le opportunità di crescita dell’associazione attraverso la realizzazione di eventi (corsi di formazione, eccetera) in precisi periodi dell’anno.

Il Consiglio direttivo dell’associazione è così costituito:

presidente – Mario Seggio;

vicepresidente – Fabio Pieri;

segretaria- Monica Mazzolai;

amministratore – Carlo Movarelli;

consiglieri – Nadia Spataro e Gianfranco Pierangioli.

La sede dell’associazione si trova presso i locali dell’Unione dei Comuni di Arcidosso.

Per informazioni e contatti rivolgersi al presidente, Mario Seggio, presso il seguente indirizzo di posta elettronica:

pcamiataovest@gmail.com.