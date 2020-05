Selene, la piccola scarlinese malata di leucemia, compie un anno. Il babbo: «Tanti auguri piccola guerriera»

SCARLINO – Un traguardo importante per Selene, la bambina scarlinese gravemente malata da quando ha quattro mesi, che oggi compie il suo primo anno di vita.

La piccola guerriera e la sua famiglia, lo ricordiamo, nei mesi scorsi sono entrati nel cuore di tutta la Maremma e sono state tantissime le iniziative messe in campo tra associazioni e privati, per raccogliere fondi e supportare i genitori nella lotta contro la malattia di cui la bambina è affetta. Oggi spegne la sua prima candelina.

«Oggi compi un anno di età piccola mia – sono le parole commuoventi che babbo Giovanni ha affidato alle pagine di Facebook -. In questo anno hai lottato e stai continuando a farlo tutti i giorni da ormai più di 8 mesi. Papà ti giura che quando guarirai ti farà passare giorni piacevoli e non ti farà mancare mai nulla. Però ti prego amore mio di continuare a essere la guerriera che sei stata fino adesso e di non mollare. Mamma Luna e babbo sono sempre con te, sempre e per sempre. Tanti auguri piccola guerriera».

A Selene, che oggi spegne la sua prima candelina, vanno anche gli auguri della nostra redazione.