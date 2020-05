“Maremma, una terra da sposare”: un video per accompagnare il territorio verso la ripartenza

GROSSETO – È stato pubblicato oggi, nell’ambito del Nucleo Fenice, un video che vuole supportare la ripresa delle attività produttive locali.

Il video vuole celebrare le bellezze del territorio maremmano: vengono rappresentati gli stupendi paesaggi e panorami, nonché i sapori e le tradizioni che danno forza all’economia locale.

Questo contenuto multimediale rappresenta una risorsa strategica che può essere utilizzata non solo nel contesto attuale di ripartenza, ma anche per la promozione turistica del territorio.

“Così come la natura della nostra splendida Maremma si risveglia, rigogliosa e forte dopo un freddo inverno, così anche tutti noi grossetani vogliamo affrontare la fase di ripartenza con forza ed entusiasmo. Per questo, nell’ambito del Nucleo Fenice, abbiamo pensato e voluto questo video, come buon auspicio per la ripresa di tutte le attività economiche e produttive, ma anche delle relazioni sociali e in generale di una nuova vita – afferma il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Una ripartenza è possibile: abbiamo dalla nostra parte una terra che ci sostiene con i suoi preziosi frutti; una terra dove passato, presente e futuro si fondono in armonia con il paesaggio circostante. Una terra che nel suo brillare dopo una lunga tempesta ci insegna un valore importante per affrontare questa nuova fase: quello della resilienza, di una pazienza che non è mai sinonimo di pigrizia ma, al contrario, di dinamicità e desiderio di mettersi in gioco”.

Il contributo multimediale, realizzato dall’azienda Video Arcobaleno, è stato generosamente donato da Conad al Comune di Grosseto.

“Conad cresce a Grosseto – commenta Paolo degli Innocenti, proprietario dei tre negozi in città – grazie al rapporto che ha da sempre coltivato con la Maremma e l’Amiata. Il paesaggio e la bellezza, l’ambiente integro in cui siamo immersi sono l’humus che favorisce concretamente e quotidianamente il lavoro delle persone che realizzano i prodotti tipici e di qualità a cui offriamo spazio nei nostri negozi. Questa terra Conad l’ha già sposata e si è fatto sposare da lei”.

Regia: Andrea Stefanini

Aiuto regia e D.O.P: Alessandro Baglioni

Montaggio: Lorenzo Santoni

Modella: Linda Maestrini

Drone Pilot: Alessandro La Spina

Musica: Enea Bardi (Loft studio)