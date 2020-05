GROSSETO – Maremma, una terra da sposare. È questo il titolo del video nato

nell’ambito del Nucleo Fenice, la “task force” voluta dal Comune di Grosseto per rispondere alla crisi causata dal coronavirus.

«Abbiamo pensato – spiega il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – e fermamente voluto un video che rappresentasse al meglio il fascino della Maremma. Questo video, in grado di catturare l’armonia, i sapori, i colori, gli spiragli luminosi dei paesaggi maremmani, ma anche lo spirito combattivo e indomito della nostra terra – vuole essere di buon auspicio per la ripresa di tutte le attività economiche e produttive, ma anche in generale di una nuova, serena vita».

«Un ringraziamento speciale va a Conad che, sostenendo questo progetto, ha dimostrato grande sensibilità verso il nostro territorio. Coraggio, c’è ancora tanto lavoro da fare ma il sole sta tornando a splendere sulla nostra magnifica terra. Maremma, una terra… che riparte».

Credits:

Regia – Andrea Stefanini

Aiuto regia e D.O.P – Alessandro Baglioni

Montaggio – Lorenzo Santoni

Modella – Linda Maestrini

Drone Pilot – Alessandro La Spina

Musica – Enea Bardi (Loft studio)