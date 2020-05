GROSSETO – Dopo le piogge di ieri, e in particolare il forte temporale che si è abbattuto a Grosseto in serata con vento, fulmini e grandine. altra giornata all’insegna del maltempo quella di martedì 19 maggio.

Pioggia è prevista per tutta la mattina fino al pomeriggio e, dopo qualche schiarite, nuove precipitazioni potrebbero giungere in serata e in nottata: non sono esclusi altri temporali.

In calo le temperature, che nel capoluogo scenderanno dopo giorni sotto i 20 gradi centigradi. Più freddo in altre zone: sulla Vetta Amiata minime attese di 4 gradi.

