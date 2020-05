Fase 2: riaprono il parco e il museo archeologico. Orari e visite guidate

PIOMBINO – Dopo oltre due mesi di stop imposto da un’emergenza sanitaria senza precedenti, il prossimo sabato 23 maggio il parco archeologico di Baratti e Populonia e il Museo archeologico di Piombino apriranno nuovamente al pubblico, pronti ad accogliere i visitatori con servizi potenziati e nel più rigoroso rispetto delle norme di sicurezza anti Covid previste per i musei e i luoghi della cultura.

“È con grande entusiasmo che, dopo il lungo lavoro che ha visto impegnati con dedizione i dipendenti della Parchi in questi mesi così difficili e incerti per il turismo e la cultura, annunciamo la riapertura del parco archeologico e del museo – dichiara Mauro Tognoli, amministratore delegato della Parchi -. Fin dall’inizio del periodo di sospensione, l’obiettivo condiviso con il presidente Alessandro Bruni e l’intero Consiglio di amministrazione della Società, su stimolo del sindaco Francesco Ferrari e di concerto con l’impegno dell’assessore al bilancio Paolo Ferracci a reperire le risorse finanziarie necessarie, era di esser pronti alla ripartenza non appena i decreti ministeriali avrebbero consentito la ripresa delle nostre attività”.

Ampi spazi aperti, percorsi attrezzati, un patrimonio storico-archeologico e paesaggistico con pochi uguali, che non smette di stupire grazie alle recenti ricerche archeologiche, e un Museo su tre piani, ampio ma a misura di famiglia, con reperti unici, come l’Anfora d’argento di Baratti, sono i punti di forza dell’offerta culturale della Parchi Val di Cornia.

Inoltre, coerentemente con gli indirizzi dell’assessore al Turismo e alla Cultura e vicesindaco Giuliano Parodi, la riapertura vede il parco e il museo con servizi potenziati. Tra questi, l’acquisto online del biglietto di ingresso al parco archeologico e al Museo, così da poter pianificare la propria visita, evitare le code e ridurre al minimo il tempo di permanenza nelle biglietterie, attrezzate con schermi protettivi e distanziatori, oltre a gel igienizzanti e a guanti usa e getta per gli acquisti nel museum shop e per l’utilizzo delle postazioni tattili al Museo.

Le visite guidate alla splendida necropoli etrusca affacciata sul golfo di Baratti e lungo i sentieri dell’Acropoli, con spettacolari affacci sull’area archeologica e sull’arcipelago toscano, saranno contingentate per un’esperienza in sicurezza, ma i tour saranno in numero tale da garantire la fruizione durante tutta la giornata, a partire dal mattino alle ore 10.30.

Novità anche per il Museo archeologico, dove con lo stesso obiettivo di garantire sicurezza e un’esperienza culturale completa, dal prossimo sabato sono previste visite guidate pomeridiane alla Collezione. Un’occasione anche per i residenti per godere del proprio patrimonio e riscoprirne la bellezza immutata.

A maggio il parco e il museo saranno aperti sabato e la domenica dalle 10 alle 18 (aperti anche lunedì 1 e martedì 2 giugno). Visite guidate al parco a partire dalle ore 10.30 (ultima visita utile ore 16.30 alla necropoli, ore 16 per l’acropoli di Populonia), al Museo alle 14.30 – 15.30 – 16.30.