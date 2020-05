Coronavirus in Italia: 813 nuovi positivi, 2.075 guariti e 162 deceduti

GROSSETO – Ultimi aggiornamenti del Dipartimento della Protezione civile sull’emergenza Coronavirus.

Ecco i dati di oggi:

• Attualmente positivi: 65.129 (ieri erano 66.553)

• Deceduti: 32.169 (+162)

• Dimessi/Guariti: 129.401 (+2.075)

• Ricoverati con sintomi: 9.991 (ieri erano 10.207)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 716 sono in terapia intensiva (ieri erano 749)

• Isolamento domiciliare: 54.422 (ieri erano 55.597).

• Tamponi: 3.104.524 (+63.158) per un totale di casi testati di 1.999.599 (ieri erano 1.959.373).

Totale casi: 226.699 (+813)