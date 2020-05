91 diplomati, 104 insegnanti e 150 aziende coinvolte: il bilancio della scuola Its-Eat che compie 5 anni

GROSSETO – 91 diplomati con un tasso di occupazione che supera l’80 per cento, 104 insegnanti, 150 aziende coinvolte, 5 percorsi formativi portati a termine, 5 ancora in corso e 2 in preparazione per ottobre, in tutto il territorio regionale. Sono i numeri dei primi cinque anni di attività della Fondazione Istituto tecnico superiore Eat-Eccellenza agroalimentare toscana, la scuola di specializzazione tecnologica istituita a Grosseto il 19 maggio 2015 dal Ministero dell’Istruzione, con il sostegno della Regione Toscana e sulla base del partenariato tra imprese del settore agroalimentare, istituzioni, scuole, università, agenzie formative e di ricerca.

Presieduto da Fabrizio Tistarelli, del Consorzio produttori latte Maremma, e diretto da Paola Parmeggiani, l’istituto, che ha sede a Grosseto ma opera in tutta la Toscana, fa parte della rete nazionale dei 104 Its (di cui 7 in Toscana), nati in Italia a partire dal 2010 per offrire percorsi formativi post diploma, della durata di tre anni, altamente professionalizzanti, in aree strategiche per lo sviluppo. In questo caso nell’agroalimentare e nell’innovazione nel campo della trasformazione.

La mission di Eat, infatti, è quella di dare ai diplomati una valida alternativa all’università, attraverso percorsi formativi in grado di preparare e inserire nel mondo del lavoro personale tecnico specializzato, anche grazie alla stretta collaborazione con le imprese del territorio toscano.

E in questo momento di standby della didattica tradizionale a causa dell’emergenza coronavirus, Its Eat non si è fermato, rilanciando fin da ora due percorsi che partiranno a ottobre, con modalità innovative per la formazione a distanza.

Già da ora e per i prossimi quattro mesi sono aperte le iscrizioni per “Enofood.com”, dedicato al marketing e all’export dell’agroalimentare made in Italy e che si svolgerà a Firenze in collaborazione con il consorzio Grosseto export, e “Farmer 4.0”, che si terrà a Grosseto, in collaborazione con la società Ibf Servizi, specializzata nella “precision farming”, e Sfera Agricola, l’azienda che gestisce una serra idroponica a Gavorrano. Its Eat, intanto, ha messo in campo nuove risorse tecnologiche e umane per la formazione a distanza mentre, per ovviare alla sospensione dei tirocini in azienda, parte integrante e sostanziale dei percorsi formativi, sta anticipando la parte teorica e rimandando quella pratica al momento in cui sarà di nuovo possibile effettuare gli stage all’interno delle imprese partner.

A fare i conti con la pandemia, anche l’orientamento che Its Eat svolge nelle scuole superiori. Al momento, visto che le lezioni in classe sono sospese, sono stati previsti eventi on line nelle scuole toscane, che possono prenotare un incontro invitando l’Istituto sulla propria piattaforma, in orario di lezione.

I webinar Its Eat sono aperti anche ai ragazzi e alle famiglie, che possono partecipare agli appuntamenti collegandosi al link messo a disposizione dall’istituto. Infine, dal 20 al 30 maggio, Its Eat ha promosso l’evento “It’s your time”, una serie di open day di orientamento in webcam edition, rivolti a tutte le scuole superiori toscane, in collaborazione con gli altri sei Its e l’Ufficio scolastico regionale.

Domani alle 16, è in programma un webinar aperto a tutti. Per iscriversi, il link è https://form.jotform.com/201324543565350.

Per informazioni e per le iscrizioni ai corsi visitare il sito http://fondazione-eat.it/, scrivere una mail a info@fondazione-eat.it, oppure telefonare ai numeri 0564 1791224 e 333 1328663, dal lunedì al venerdì, con orario 9-13, 15-18. La sede di Its Eat è in via Giordania, 227/229 a Grosseto.