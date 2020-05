Scuola, contributi per studenti di medie e superiori: requisiti e come fare domanda

GROSSETO – Da oggi 18 maggio, fino al 26 giugno, è possibile fare domanda per i contributi previsti per il diritto allo studio in favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie per l’anno scolastico 2020/2021.

Per accedere ai contributi è necessario:

essere iscritti per l’anno scolastico 2020/2021 ad una scuola secondaria di primo e secondo grado, sia statale che paritaria privata o degli Enti locali e iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione professionale (Fp) attivato presso una scuola secondaria di secondo grado o un’agenzia formativa accreditata.

il valore dell’Isee del nucleo familiare di appartenenza dello studente, o Isee minorenne nei casi previsti non deve superare il valore di 15,748,781 euro;

come requisito anagrafico è necessario avere la residenza nel Comune di Grosseto, non avere al di sopra dei 20 anni (fino al compimento del 21esimo anno di età).

La domanda deve essere compilata in ogni campo, dichiarando i dati dell’attestazione Isee in corso di validità.

“Riteniamo che dare sostegno alle famiglie soprattutto in questo momento così difficile sia la priorità per la nostra Amministrazione – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Servizi educativi, Chiara Veltroni -. Per quest’anno è prevista una procedura totalmente telematica che consente un processo più snello e veloce, eliminando la necessità di recarsi agli uffici in questo periodo di emergenza sanitaria.”

Per tutte le info contattare l’ufficio Servizi educativi al numero: 0564/488772-777

Bando e domanda sono disponibili al seguente link: https://new.comune.grosseto.it/web/servizi/diritto-allo-studio/.