Riapertura: anche il commissario celebra il 18 maggio dal parrucchiere

FOLLONICA – Una giornata, quella di oggi, che somiglia al primo giorno di scuola, quando tante attività sono finalmente tornate a lavorare e a vivere. Tantissime persone oggi hanno dato un taglio sia alla fase uno, ma soprattutto ai capelli. Il commissario prefettizio Alessandro Tortorella non fa l’eccezione.

«Sono qui per festeggiare l’inizio della fase due» sono state le sue parole oggi pomeriggio mentre si è fatto tagliare i capelli da Andrea Agnelli, presidente dell’associazione parrucchieri, in diretta facebook. Un gesto piaciuto molto agli utenti: «Il commissario uno di noi», è solo uno dei commenti da parte dei follonichese che hanno seguito il gesto del commissario sui social network.

«È una sensazione emozionante. Mi sono trovato in un ambiente organizzato e pulito dove ho ricevuto un’attenzione meticolosa» sono state le parole di Alessandro Tortorella, mentre in città oggi si è percepito un certo entusiasmo per la ripartenza; tante persone sono tornate negli esercizi commerciale, dagli estetisti, al bar o in pizzeria.

Anche il commissario invita a tornare a vivere la città, naturalmente rispettando le normative sanitarie, e lancia anche un appello ai potenziali turisti, che la città spera di accogliere numerosi anche quest’anno.

«Oggi inizia la fase due per tutti i settori commerciali – ha detto Tortorella -, e il Comune di Follonica con il commissario vi staranno accanto durante la ripresa. Da un taglio di capelli, alla spiaggia, il ristorante, la pizzeria o l’albergo ci aspetta un’estate accogliente, a misura d’uomo e a misura anti-Covid.

Vi aspettiamo numerosi perché Follonica e i suoi abitanti sono in grado di rispettare le normative anti-Covid e contemporaneamente consentire ai turisti di trascorrere le vacanze perché è ideale per riprendersi dai mesi di lockdown che sono stati pesanti per tutti, per dimenticarsi e guardare avanti».