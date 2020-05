Quale casinò online scegliere? Ecco alcune dritte

Chi ama il gioco d’azzardo sa bene che le opportunità, oggi, non mancano di certo, anche senza uscire da casa. Anche in questo caso il mondo del web è in grado di rispondere a tutte le esigenze. Si fa riferimento ai casinò online, piattaforme che raccolgono al loro interno tutti i giochi di gambling delle tradizioni, ma convertiti in digitale (dunque in software).

Eppure, dato che il mercato del gioco online ospita moltissimi player, la scelta non è facile: non per una questione di mancanza di alternative ma, all’opposto, di eccessiva abbondanza. Ecco perché conviene capire come scegliere un casinò telematico, e quali dettagli tenere in considerazione.

Affidarsi alle recensioni degli esperti

Internet è un mondo in continua evoluzione ed espansione , in grado di offrire tantissime informazioni e risposte ad ogni interrogativo, a patto di saperle cercare. È una regola che si può applicare anche al segmento delle sale da gioco telematiche. Il consiglio, infatti, è di affidarsi alle recensioni dei portali specializzati nell’argomento così da scegliere la piattaforma migliore: ecco un elenco dei migliori casinò online , in cui vengono riassunti i punti di forza dei vari servizi, le opinioni degli utenti e i diversi bonus di benvenuto, un elemento da non sottovalutare soprattutto quando si inizia a giocare.

Tenere d’occhio le certificazioni e l’HTTPS

Quando si sceglie un casinò digitale, è sempre il caso di muoversi con cautela, per evitare truffe e portali poco affidabili. Non è comunque difficile riuscirci: oltre a seguire il consiglio visto poco sopra, basta sempre controllare la home page del sito e cercare il bollino ADM, ovvero l’unica certificazione che può autorizzare un casinò telematico in Italia. Questa autorizzazione viene fornita direttamente dall’agenzia delle dogane e dei monopoli, che si fa carico della valutazione del portale in quanto a sicurezza e rispetto delle normative. Inoltre, l’ADM ha accesso libero ai siti e può quindi valutarne la sicurezza in qualsiasi momento, così da costituire una forma di garanzia indispensabile per i giocatori.

Controllare quali giochi sono disponibili

Non tutti i casinò telematici sono uguali, ed è una fortuna, perché la grande varietà di opzioni riesce ad andare incontro alle esigenze di tutti. Dunque si suggerisce di controllare prima quali sono i giochi messi a disposizione dal portale, per capire se fanno o meno al caso proprio.

Grandi classici come la roulette e il poker non mancano mai, così come il blackjack e le slot machines. In alcuni casi, però, si possono trovare anche altre opzioni, più innovative, come il blackjack, il baccarat e la roulette in modalità live. Inoltre, ci sono dei siti di gioco online che permettono di giocare alle slot gratis, testando le proprie capacità senza fare un deposito.

Il settore dei casinò digitali sta andando incontro ad un grande successo, ma conviene sempre evitare di iscriversi senza informarsi.