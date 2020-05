Larve infestanti sul Promontorio: flora locale a rischio. Il sindaco scrive alla Regione

PIOMBINO – L’area boschiva del Promontorio sta subendo danni a causa delle larve: si tratta di particolari specie di defogliatori, Lymantria Dispar e Malacosoma Neustria.

Già nelle passate stagioni, il Promontorio era stato attaccato da questo genere di insetti molto pericolosi per la flora locale: per questo, già da febbraio, gli uffici comunali si erano attivati chiedendo all’Unione dei Comuni delle Colline metallifere un intervento preventivo con trattamenti fitosanitari per tenere sotto controllo la popolazione ed evitare il ripetersi dei danni che questi insetti causano.

“I defogliatori – spiega il sindaco Francesco Ferrari – rischiano di danneggiare gravemente un’area preziosa per Piombino per molteplici aspetti. Il Promontorio è un luogo caro a tutti noi, preziosissimo in termini naturalistici e che attira ogni anno turisti da ogni dove, è un luogo caratteristico del nostro territorio nonché il luogo perfetto per gli sport outdoor. È il polmone verde della nostra città e deve essere tutelato, soprattutto alle porte di una stagione turistica già molto difficile a causa dell’emergenza sanitaria: non possiamo permettere che un’altra minaccia possa mettere a rischio le potenzialità della nostra città. Abbiamo chiesto l’intervento degli enti preposti ma, intanto, la situazione si è aggravata: per questo abbiamo chiesto l’intervento della Regione Toscana affinché si possa limitare il danno al nostro patrimonio forestale”.