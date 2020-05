GROSSETO – Incidente stradale in largo delle Nazioni a Grosseto. Due auto, con a bordo i soli conducenti, si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento.

I Vigili del Fuoco, oltre ad aver estratto i feriti dalle auto con il personale del 118, ha messo in sicurezza le auto. Entrambi i conducenti sono stati trasportati all’ospedale.

di 2 Galleria fotografica Incidente 18 maggio 2020



Sulle dinamiche dell’incidente sta indagando la Polizia Municipale.