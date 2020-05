Fiocco rosa in casa Uisp per l’arrivo di Sabrina: il presidente Perugini nonno bis

GROSSETO – Fiocco rosa in casa Uisp. All’ospedale Misericordia di Grosseto è nata Sabrina Betti, per la felicità di babbo Francesco Betti e mamma Serena Perugini, figlia del presidente della Uisp di Grosseto, Sergio Perugini, che quindi diventa nonno per la seconda volta. Sabrina va infatti a far compagnia al fratellino Alessandro: la piccola pesa quasi quattro chili e gode di ottima salute.

Tutto il comitato di Grosseto fa gli auguri abbraccia i nonni Sergio e Concetta, Luigi e Maria Grazia, i genitori, il fratellino, e soprattutto la piccola Sabrina.