Fase 2: proroghe per apertura varchi ztl, parcheggi gratuiti e spazzamento strade

PIOMBINO – Anche nella Fase 2 dell’emergenza Coronavirus proseguono le misure in atto sul territorio comunale per agevolare la cittadinanza in questo delicato momento: i varchi della ZTL del centro storico continuano ad essere spenti 24 ore su 24, è pertanto permesso il transito in particolare per agevolare le attività che effettuano consegne a domicilio.

Prosegue anche la sospensione del pagamento dei parcheggi negli stalli blu e sono sospesi i divieti di sosta per la pulizia delle strade del territorio comunale effettuata con lo spazzamento meccanizzato.