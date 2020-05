Coronavirus in Italia: 451 nuovi positivi, 2.150 guariti e 99 deceduti

GROSSETO – Ultimi aggiornamenti del Dipartimento della Protezione civile sull’emergenza Coronavirus.

Ecco i dati di oggi:

• Attualmente positivi: 66.553 (ieri erano 68.351)

• Deceduti: 32.007 (+99)

• Dimessi/Guariti: 127.326 (+2.150)

• Ricoverati con sintomi: 10.207 (ieri erano 10.311)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 749 sono in terapia intensiva (ieri erano 762)

• Isolamento domiciliare: 55.597 (ieri erano 57.278)

• Tamponi: 3.041.366 (+36.406) per un totale di casi testati di 1.959.373 (ieri erano 1.933.272).

Totale casi: 225.886 (+451)