Centro storico vestito a festa per san Bernardino: sui balconi le bandiere dei terzieri

MASSA MARITTIMA – In occasione della festa di San Bernardino che sarà celebrata il 20 maggio, i Terzieri Massetani di Cittanuova, Cittavecchia e Borgo hanno deciso di imbandierare tutto il centro storico con le loro rispettive bandiere.

«Maggio per Massa Marittima è il mese del Balestro del Girifalco e proprio questa settimana è la settimana in cui si respira l’aria per la festa cittadina più importante. E’ la settimana di preparazione per la sfida dei balestrieri, la preparazione delle cene e di tutte quegli eventi collaterali che preparano il giorno della grande competizione» afferma il rettore Angelo Soldatini.

«Le sedi dei Terzieri si ripopolano e ognuno per le proprie competenze e ruoli collabora per preparare costumi, armi e bandiere. E’ la settimana in cui cresce giorno dopo giorno l’attesa e l’ansia per una nuova sfida. Tutto questo in questo mese non ci sarà a causa dell’emergenza sanitaria che tutti abbiamo vissuto in questi mesi. Ma i Terzieri di Cittanuova, Cittavecchia e Borgo, non hanno voluto rinunciare a vestire a festa le loro vie mettendo a tutte le finestre le loro bandiere per vestire di gioia la città e non rinunciare alla speranza di un nuovo inizio e testimoniare la loro presenza».

«La festa di san Bernardino, copatrono di Massa Marittima e patrono del Terziere di Cittanuova, coincide proprio con questo nuovo inizio. I Terzieri per voce dei loro priori Dino Montemaggi per Cittavecchia, Riccardo Bernardini per Cittanuova, e Roberto Barni per Borgo hanno voluto lanciare proprio questo messaggio di speranza e di fiducia, un messaggio che esprime la voglia di rinascita: dopo settanta giorni di difficoltà è il momento di trovare nuove energie, di ritrovarsi tutti insieme, di tornare a vivere. Il balestro di maggio non ci sarà, ma resteranno esposte al vento fino al 31 maggio le bandiere dei Terzieri segno di presenza, di festa e promessa d’impegno per il futuro» conclude Soldatini.