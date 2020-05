Manciano al lavoro per la riapertura delle cascate del Gorello

MANCIANO – L’amministrazione comunale di Manciano informa che da domani, lunedì 18 maggio, potranno riaprire tutte le attività ad oggi chiuse a causa dell’emergenza da Covid-19. I soggetti coinvolti dovranno attenersi alle linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative dettate dalla conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

“Invitiamo le varie categorie interessate – spiega il sindaco di Manciano, Mirco Morini – a leggere attentamente le linee di indirizzo, così da poter riaprire in sicurezza, a tutela della salute pubblica per non vanificare i grandi sacrifici fatti sino ad oggi, volti a contrastare la pandemia da Coronavirus. Nel frattempo, ci sentiamo in dovere di ringraziare tutti i vari operatori economici, il personale dipendente del Comune e tutti i cittadini per aver dimostrato un grande senso civico per aver rispettato, per questo lungo periodo, le misure restrittive imposte da questo drammatico momento”.

“Rassicuriamo, inoltre, tutte le strutture ricettive del territorio che stiamo lavorando da giorni con le autorità competenti per garantire la riapertura, in tempi celeri e in sicurezza del sito delle cascate del Gorello, la cui chiusura è stata determinata dall’emergenza epidemiologica al momento non terminata. Infine – conclude il sindaco – l’invito è quello di non abbassare la guardia nel riprendere le abitudini quotidiane, al fine di evitare ricadute che non gioverebbero alla nostra comunità”.