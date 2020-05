iorestoacasa e guardo la tv: ecco cosa c’è stasera in televisione

GROSSETO – In questi giorni ci troviamo costretti in casa e, dopo una prima fase di relax, iniziano a farsi sentire i primi momenti di noia. Vi abbiamo già dato una lista di consigli su come sconfiggere la monotonia, e tra questi ovviamente la tv era in testa. Per fornirvi un aiuto in più abbiamo deciso di condividere ogni giorno la programmazione della prima serata sulle maggiori reti tv, in modo che ognuno possa scegliere la trasmissione che preferisce per trascorrere più piacevolmente la serata. Ecco quindi la programmazione di stasera:

Rai 1: 21.25 – L’allieva 2. Alice è una giovane laureanda che non ha ancora deciso cosa fare veramente nella vita. La morte di una persona vicina, accaduta in circostanze poco chiare, la spinge a intraprendere lo studio della medicina legale.

Rai 2: 21.05 – Che tempo che fa. Dalle previsioni del tempo alle interviste a noti personaggi della letteratura e dello spettacolo. Per finire, la comicità di Luciana Littizzetto. Conduce Fabio Fazio.

Rai 3: 21.20 – Un giorno in Pretura. Attraversando le aule di tribunale d’Italia, il programma si propone come di consueto di raccontare e approfondire i fatti di cronaca più rilevanti della storia recente che hanno segnato il paese.

Canale 5: 21.20 –Live non è la D’Urso. Barbara D’Urso conduce un talk show dedicato ai protagonisti della televisione italiana, con particolare attenzione ai partecipanti ai reality.

Italia 1: 21.15 – 2 Single a nozze. John e Jeremy, due mediatori legali e amici per la pelle non più giovanissimi, partecipano ai matrimoni senza essere invitati con lo scopo di mangiare gratuitamente e conquistare giovani donne. Durante la cerimonia della figlia del segretario del tesoro, però, qualcosa va storto.

Rete 4: 21.25 – Troy. Paride, principe di Troia, rapisce Elena, regina di Sparta e moglie di Menelao. Questo sarà l’evento che scatenerà la guerra tra la Grecia micenea e Troia, una guerra lunga dieci anni che vedrà protagonisti due eroi contrapposti: Achille per i greci ed Ettore per i troiani.

La 7: 20.35 – Non è l’Arena. Dibattiti con ospiti in studio e approfondimenti legati a temi d’immediata attualità, con un particolare attenzione alla situazione sociale e alla politica quotidiana nel nostro Paese.

Tv8: 21.30 – I delitti del BarLume. Dai romanzi di Marco Malvaldi, le avventure del tenebroso barista Massimo, impegnato a scoprire i segreti della cittadina toscana dove vive e lavora.

Nove: 21.25 – Little Big Italy. Francesco Panella viaggia per le città del mondo in cui vivono grandi comunità di immigrati italiani. In ognuna di esse visita tre ristoranti che offrono cucina del Bel Paese e tenta di stabilire quale sia il migliore.

Canale 20 Mediaset: 21.05 – Sherlock Holmes. L’astuto detective Sherlock Holmes e il suo fedele aiutante, il dottor Watson, sono chiamati ad affrontare uno strano criminale, appassionato di magia di nera, che riappare dalla tomba. QUI il trailer.

Iris: 21.00 – Molto forte, incredibilmente vicino. Convinto che il defunto padre gli abbia lasciato l’ultimo messaggio da qualche parte a New York, un ragazzo cerca gli indizi riguardanti una chiave misteriosa. QUI il trailer.

Rai 4: 21.20 – Le paludi della morte – Texas Killing Field. Mike Souder e il suo partner Heigh sono alle prese con un serial killer che getta i corpi delle proprie vittime in un’area paludosa. QUI il trailer.

Rai Movie: 21.10 – Ricomincio da noi. Quando Sandra scopre che suo marito la tradisce da anni con un’amica, cerca rifugio dalla sorella Elizabeth. Catapultata in uno stile di vita del tutto nuovo, la donna riesce a riprendere il controllo di sé stessa. QUI il trailer.

Cielo: 21.15 – Charlotte for ever. Stan è uno sceneggiatore con velleità letterarie che, in seguito alla tragica morte della moglie, cade in una spirale di autodistruzione. Intanto il rapporto con sua figlia diventa sempre più morboso fino a portare a conseguenze drammatiche.