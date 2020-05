Coronavirus: nessun nuovo contagio in Maremma. Casi totali 391, guariti 291, 19 le vittime

GROSSETO – Nessun nuovo caso di coronavirus in provincia di Grosseto. È questo il dato comunicato oggi dalla Asl Toscana sud est.

Una tendenza che ricalca quella dell’ultimo periodo: dopo quattro giorni con nuovi contagi zero, ieri era stato registrato un solo nuovo caso, mentre oggi ancora zero nuovi contagi.

Buone notizie anche per quanto riguarda il dato totale dei contagi in provincia di Grosseto che resta sotto quota 400. Ad oggi i contagi totali in Maremma sono infatti 391.

Cresce, anche questa è una costante delle ultime settimane, il numero delle persone guarite, sono 291. Le vittime sono 19 dall’inizio dell’emergenza. Questo significa che ad oggi gli attuali positivi in provincia di Grosseto, cioè le persone malate di Covid-19, sono 81 e per al maggior parte si trovano in isolamento domiciliare con lievi sintomi o senza sintomi.