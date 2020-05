Coronavirus: ecco il Dpcm. C’è la firma di Conte. TESTO

GROSSETO – Il tanto atteso decreto sulle riaperture è stato firmato. Il presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte ha firmato il dpcm oggi e, come annunciato ieri sera in diretta, contiene tutta una serie di indicazioni sulle misure di sicurezza previste da domani per il contenimento del contagio di coronavirus e per la convivenza con il virus.

Le riaperture seguono il calendario già presentato in via ufficiosa, ma alle Regioni e alle Province autonome è data delega di stabilire date diverse in base alla situazione epidemiologica

A seguito del Dpmc di oggi, il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha firmato l’ordinanza numero 57 con la quale vengono di fatto recepite tutte le indicazioni contenute nel decreto e che trovate qui: Fase 2: firmata l’ordinanza da Rossi. Ecco cosa si può fare in Toscana e il calendario delle riaperture

Qui trovate tutto il testo integrale del Dpcm del 17 maggio: LINK

Qui trOvate il testo di tutti gli allegati: LINK