Aggredisce un passante e cerca di rubare la pistola agli agenti intervenuti. Arrestato

GROSSETO – Un uomo è stato arrestato con l’accusa di resistenza, violenza, minacce, oltraggio e lesioni. Due sere fa un cittadino ha chiamato il 113 dopo essere stato aggredito verbalmente e fisicamente da un altro uomo.

Gli agenti delle volanti sono giunte sul posto e in breve tempo hanno individuato, anche grazie ad altre persone presenti sul posto, l’aggressore, un cittadino albanese residente a Grosseto.

L’uomo, molto agitato, ha insultato e minacciato gli agenti, poi si è rifiutato di fornire il proprio nome e cognome, e infine, quando gli hanno chiesto di salire sull’auto di servizio si è rifiutato. Ad un certo punto ha anche tentato di rubare l’arma ad uno degli agenti e afferrandogli con forza la mano lo ha ferito.

Lo straniero è stato accompagnato in Questura, questa mattina il rito per direttissima, in cui il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto per l’uomo l’obbligo di dimora nella propria abitazione.