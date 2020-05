GROSSETO – È stato ritrovato l’uomo di 35 anni che mancava da ieri dalla sua casa. La segnalazione è giunta da alcuni cittadini alla Guardia costiera che l’ha intercettato e caricato sull’auto di servizio (nella foto il momento in cui l’uomo è stato caricato in auto). Le ricerche sono andate avanti tutta la notte.

La zona è stata perlustrata dall’elicottero Drago del nucleo di Cecina dei Vigili del fuoco che lo ha avvistato in zona Le Marze, tra Castiglione della Pescaia e Marina di Grosseto e ha calato personale con il verricello.

A terra Croce rossa, Guardia costiera, Carabinieri e Vigili volontari a cavallo per la perlustrazione delle zone assegnate dal posto di comando avanzato dei Vigili del fuoco.

Sono presenti anche i nuclei cinofili dei Vigili del fuoco del comando di Siena della Cri e dei Carabinieri. Le ricerche sono proseguite per tutta la notte, come vi mostriamo anche in queste immagini, e hanno visto impiegato il drone del nucleo Sapr (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) che ha fatto le immagini in notturna con termocamera.