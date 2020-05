iorestoacasa e guardo la tv: ecco cosa c’è stasera in televisione

GROSSETO – In questi giorni ci troviamo costretti in casa e, dopo una prima fase di relax, iniziano a farsi sentire i primi momenti di noia. Vi abbiamo già dato una lista di consigli su come sconfiggere la monotonia, e tra questi ovviamente la tv era in testa. Per fornirvi un aiuto in più abbiamo deciso di condividere ogni giorno la programmazione della prima serata sulle maggiori reti tv, in modo che ognuno possa scegliere la trasmissione che preferisce per trascorrere più piacevolmente la serata. Ecco quindi la programmazione di stasera:

Rai 1: 20.35 – Europe Shine a Light – Accendiamo la musica. Programma tv in sostituzione della finale degli Eurovision 2020, cancellata a causa della pandemia da Coronavirus.

Rai 2: 21.05 – Petrolio Antivirus. Gli ospiti in studio si confrontano sulla diffusione del coronavirus COVID 19, e discutono sulle modalità di una terapia, su come distinguere le buone pratiche dalle ossessioni igieniste, le conseguenze economiche e le reazioni della politica.

Rai 3: 20.30 – Aspettando le parole. Il nuovo programma tv del giornalista e scrittore Massimo Gramellini.

Canale 5: 21.20 –Ciao Darwin – Terre desolate. Ogni puntata vede due squadre, rappresentanti categorie umane antitetiche, affrontarsi per scoprire chi è più forte, in ossequio alla teoria evolutiva di Charles Darwin.

Italia 1: 21.15 – Rio. Blu, un pappagallo sempre vissuto in Minnesota, viaggia verso Rio de Janeiro insieme alla amica Linda per accoppiarsi con l’ultima femmina sopravvissuta della sua specie. QUI il trailer.

Rete 4: 21.25 – Stasera Italia Weekend. Edizione per il fine settimana del programma dedicato alla politica, ai principali casi di cronaca, all’attualità e alle provocazioni sociali. Un confronto giornalistico con ospiti in studio ed in collegamento.

La 7: 21.15 – Paura d’amare. Uscito dal carcere, Johnny si innamora di una cameriera sola e disillusa. La donna inizialmente rifiuta i suoi modi insistenti, ma lui non si perde d’animo e fa di tutto per conquistarla.

Tv8: 21.30 – Octopussy – Operazione piovra. James Bond scopre un misterioso traffico di gioielli provenienti dalla Russia. E naturalmente si imbatte in una bellissima donna che si fa chiamare Octopussy.

Nove: 21.25 – Ultimatum alla Terra. Klaatu è un alieno che giunge sulla Terra per avvertire la razza umana che sarà sterminata se non la smette di distruggere il pianeta.

Canale 20 Mediaset: 21.05 – Lone Survivor. Afghanistan, Giugno del 2005. Un commando statunitense di quattro uomini affronta una importante missione: catturare e uccidere Ahmad Shah, temibile capo talebano responsabile della morte di numerosi marine. QUI il trailer.

Iris: 21.00 –Il ricatto. Un pianista terrorizzato dal palco scopre una minaccia fra le pagine dei suoi spartiti: se sbaglia una sola nota, rischia la morte. QUI il trailer.

Rai Movie: 21.10 – Papillon. L’epica avventura di Henri Charrière, detto Papillon. Condannato alla detenzione a vita nella famigerata colonia penale dell’Isola del Diavolo, l’uomo tenta la fuga alleandosi con il contraffattore Louis Dega. QUI il trailer.

Cielo: 21.15 – Linda. Una ragazza viene costretta a prostituirsi in un bordello gestito dagli stessi proprietari di un lussuoso albergo.

Paramount Channel: 21.10 – Come sposare un milionario. Schatze Page, Loco Dempsey e Pola Debevoise sono tre donne con una missione in comune: sposare un uomo ricchissimo. Con questo scopo si trasferiscono a New York per condividere un appartamento e corteggiare gli scapoli più in vista della città. Le giovani imparano presto che incontrare l’anima gemella è un’occupazione molto difficile.