GROSSETO – Un sabato 16 maggio all’insegna delle nuvole in Maremma. Cielo coperto per gran parte della giornata, con schiarite soltanto in serata.

La notizia rispetto agli ultimi giorni è che il vento smetterà di sferzare la provincia di Grosseto. Le raffiche cambieranno direzione: da nord-nord est, prima da est, poi da sud est, non superiori ai 15 chilometri orari, ma con momenti di quasi calma nel pomeriggio.

Stabili, invece, le temperature: a Grosseto attesa una temperatura minima di 14 gradi, di poco inferiore, e una massima di 22, come quella registrata ieri.

