Coronavirus, un nuovo caso in provincia di Grosseto. Tre persone guarite

ROCCASTRADA – C’è un nuovo caso di Coronavirus in provincia di Grosseto. Dopo quattro giorni in cui non si sono registrati nuovi casi c’è un nuovo caso a Roccastrada. Si tratta di una persona di 65 anni.

289 in totale i guariti in provincia di Grosseto. Tre nella sola giornata di oggi. Mentre i casi totali sono 391.

Nella Asl Toscana sud est abbiamo quindi in totale 343 casi in carico. Tra questi 232 persone sono in isolamento domiciliare, 62 in ospedale, 1062 guariti. Il numero dei tamponi effettuati dalle ore 14 del giorno 15 maggio alle ore 14 del giorno 16 sono 1.118 di cui 36 sono risultati positivi (ripetizioni + nuovi casi).