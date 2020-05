Coronavirus in Toscana: 30 nuovi casi, 10 emersi dai test sierologici. 3 i decessi e 252 le guarigioni

FIRENZE – In Toscana sono 9.913 i casi di positività al Coronavirus, 30 in più rispetto a ieri. Dieci di questi casi sono conferme di positività emerse attraverso la campagna di test sierologici, intrapresa da Regione Toscana a partire dalla fine di aprile. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente.

I guariti crescono del 4,4% e raggiungono quota 5.991 (il 60,4% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 200.703, 3.338 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 4.844. Gli attualmente positivi sono oggi 2.943, il 7,1% in meno di ieri. Si registrano 3 nuovi decessi: 1 uomo e 2 donne con un’età media di 81,7 anni.

Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri, ricordando che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi. Sono 3.385 i casi complessivi a oggi a Firenze (14 in più rispetto a ieri), 550 a Prato (4 in più), 661 a Pistoia (5 in più), 1.042 a Massa Carrara (5 in più), 1.338 a Lucca (2 in più), 877 a Pisa, 541 a Livorno, 669 ad Arezzo, 429 a Siena, 421 a Grosseto. Sono 23 in più, quindi, i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 7 nella Nord Ovest, nessun caso nella Sud est.

La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi, con circa 266 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 371 x 100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 535 casi x 100.000 abitanti, Lucca con 345, Firenze con 335, la più bassa Siena con 161.

Complessivamente, 2.643 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (meno 220 rispetto a ieri, meno 7,7%). Sono 9.153 (più 156 rispetto a ieri, più 1,7%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 4.247, Nord Ovest 4.383, Sud Est 523).

Si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid, che oggi sono complessivamente 300, 5 in meno di ieri, di cui 66 in terapia intensiva (meno 1 rispetto a ieri).

Le persone complessivamente guarite salgono a 5.991 (più 252 rispetto a ieri, il 4,4% in più): 1.602 persone “clinicamente guarite” (89 persone in più rispetto a ieri, più 5,9%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 4.389 (+ 163 persone, più 3,9%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.

Si registrano 3 nuovi decessi: 1 uomo e 2 donne con un’età media di 81,7 anni. Relativamente alla provincia di notifica del decesso, 1 la persona deceduta nella provincia di Prato, 2 a Massa Carrara. Sono 979 i deceduti dall’inizio dell’epidemia cosi ripartiti: 351 a Firenze, 45 a Prato, 77 a Pistoia, 141 a Massa Carrara, 131 a Lucca, 81 a Pisa, 53 a Livorno, 45 ad Arezzo, 28 a Siena, 19 a Grosseto, 8 persone sono decedute sul suolo toscano, ma erano residenti fuori regione.

Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 26,2 x 100.000 residenti contro il 52,4 x 100.000 della media italiana (12esima regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (72,4 x 100.000), Firenze (34,7x 100.000) e Lucca (33,8 x 100.000), il più basso a Grosseto (8,6 x 100.000).

I dati riportati in questo comunicato sono stati elaborati dall’Agenzia regionale di sanità e dall’Unità di crisi Coronavirus.