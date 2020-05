Coronavirus in Italia: 875 nuovi positivi, 2.605 guariti e 153 deceduti

GROSSETO – Ultimi aggiornamenti del Dipartimento della Protezione civile sull’emergenza Coronavirus.

Ecco i dati di oggi:

• Attualmente positivi: 70.187 (-1.883)

• Deceduti: 31.763 (+153)

• Dimessi/Guariti: 122.810 (+2.605)

• Ricoverati con sintomi: 10.400 (ieri erano 10.792)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 775 (ieri erano 808, cinque giorni fa per la prima volta il dato è sceso sotto i mille pazienti).

• Isolamento domiciliare: 59.012 (ieri erano 60.470)

• Tamponi: 2.944.859 (+69.179) per un totale di casi testati di 1.899.767 (ieri erano 1.859.110).

Totale casi: 224.760 (+875)