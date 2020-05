Trasporti, Tiemme: da lunedì cresce l’offerta di collegamenti

GROSSETO – Da lunedì 18 maggio l’offerta di servizi Tpl urbani ed extraurbani di Tiemme nel territorio della provincia di Grosseto tornerà a crescere con nuovi collegamenti a disposizione degli utenti.

Servizi regionali verso Siena

Per la linea 51G Grosseto-Siena saranno riattivate le corse feriali (valide dal lunedì al sabato) in partenza da Grosseto alle 7.50 e alle 14.45 per Siena e da Siena alle 10.25 e 14.15 per Grosseto. Inoltre, la corsa delle ore 17.00 da Siena per Grosseto sarà anticipata alle 16.15.

Servizi urbani

Saranno riattivate corse dei servizi urbani di Grosseto nella direttrice Stazione-Cimitero e per le frazioni di Alberese, Marina di Grosseto, Montepesacali e Istia d’Ombrone nonché per Riva del Sole nel comune di Castiglione della Pescaia. Inoltre, sempre per i servizi urbani, saranno riattivate corse della linea 3 del servizio urbano di Porto Santo Stefano. All’Isola del Giglio, sempre da lunedì 18 maggio, i servizi urbani della linea ig1 saranno potenziati nelle corse feriali, attive dal lunedì al sabato.

Servizi extraurbani

Saranno riattivate corse extraurbane sulla direttrice Follonica-Massa Marittima-Gavorrano; Gavorrano-Punta Ala; Ribolla-Sticciano; Arcidosso-Semproniano e Arcidosso-Piancastagnaio.

Per consultare il quadro completo delle variazioni è possibile accedere alla sezione news del sito www.tiemmespa.it.

In questa fase di ripresa delle attività e dei servizi, Tiemme continuerà a monitorare costantemente la situazione e, in caso di richieste di integrazioni da parte dell’utenza o di effettive situazioni di necessità, è pronta ad intervenire ulteriormente a favore del potenziamento dei collegamenti.