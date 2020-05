Stop all’acqua: interventi sulla rete idrica in due Comuni. Ecco dove e quando

GAVORRANO – Interventi di manutenzione sulla rete idrica nei comuni di Gavorrano e Civitella Paganico nella giornata di martedì 19 maggio.

Intervento di manutenzione programmata e non differibile al serbatoio di Gavorrano Finoria. I lavori di AdF sono in programma martedì 19 maggio dalle 8.30 alle 17 e determineranno la temporanea sospensione del flusso idrico alle utenze di Gavorrano capoluogo e località Palaie. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, alle 18 del giorno stesso.

L’eventuale interruzione – così come il conseguente ripristino – dipenderà dalla capacità di compenso delle autoclavi e dei serbatoi di accumulo delle singole utenze e potrebbe presentare uno sfasamento temporale rispetto ai tempi indicati, legato proprio a tale capacità.

Tecnici di AdF al lavoro anche nel comune di Civitella Paganico per una manutenzione programmata e non differibile sulla rete idrica. L’intervento, finalizzato all’allacciamento della nuova rete idrica in località le Fonti a Civitella Marittima, è in programma martedì 19 maggio dalle 8.30 alle 13 e potrà determinare una riduzione delle pressioni e delle portate ed eventualmente una temporanea sospensione del flusso idrico alle utenze di Lampugnano e dei paesi di Civitella Marittima, Pari e Casale e relative zone rurali. Il flusso tornerà regolare, salvo imprevisti, alle 15 del giorno stesso.

L’eventuale interruzione – così come il conseguente ripristino – dipenderà dalla capacità di compenso dei serbatoio di accumulo e delle autoclavi delle singole utenze e potrebbe presentare uno sfasamento temporale rispetto ai tempi indicati, legato proprio a tale capacità. Potranno inoltre verificarsi occasionali fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che a partire dal ripristino del servizio rientreranno progressivamente con il passare del tempo.

Qualora si dovesse verificare un’interruzione del flusso superiore alle 12 ore, sarà attivato un servizio di emergenza. AdF invita gli utenti a segnalare eventuali interruzioni superiori alle 12 ore chiamando il numero verde 800 356935, gratuito sia da rete fissa che da mobile e in funzione 24 ore su 24.