Riaperture: ecco il calendario possibile. Prima negozi e parrucchieri, poi bar ristoranti

GROSSETO – Da lunedì potrebbero riaprire quasi sicuramente negozi, parrucchieri e centri estetici. È questa la prima indicazione che arriva dopo una lunga giornata di confronto tra Governo e Regioni e poi tra Regioni e Comuni.

Lo scenario più probabile, anche se si tratta ancora di un’ipotesi basata sul lavoro che è stato fatto in queste ore e che è stata anche presentata dal sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna sulla sua pagina Facebook, da lunedì 18 dovrebbero riaprire tutto il commercio e i servizi alla persona.

Cosa è successo e cosa si attende – È atteso un *decreto-legge sul monitoraggio dell’andamento epidemiologico seguito da un Decreto del presidente del consiglio dei ministri, che dovrebbe prevedere dal 18 le riaperture. Il decreto-legge connesso dovrebbe consentire alle regioni di adottare atti estensivi. A livello nazionale saranno aperti dal 18: tutto il commercio (forse con ambulanti) e i servizi alla persona; verrà riaperta la mobilità regionale: questo dovrebbe consentire di recarsi nelle seconde case in Regione. Per il 25 maggio è prevista l’apertura di ristoranti e bar. Da lunedì 2 giugno sarà riaperta mobilità interregionale e quindi i servizi turistici ancora non aperti (balneari, campeggi, ecc.).

Cosa può succedere in Toscana – La Regione attende il DPCM per poi adottare un’ordinanza che lo recepirà, quindi dal 18 maggio riapertura di commercio al dettaglio (con ambulanti se non inclusi nel DPCM) e i servizi alla persona.

Se i dati lo consentiranno, potendo ora adottare atti estensivi, si pensa di aprire bar/ristoranti dal 22/23 maggio anticipando il 25 per il weekend e si pensa di anticipare al 29/30 maggio per il weekend quanto dovrebbe riaprire il 2/3 giugno* (balneari, turismo, ecc.).

Il calendario possibile:

18 maggio – negozi, commercio in genere, mercati, parrucchieri, barbieri, estetisti, centri estetici

22 (25) maggio – Bar e ristoranti

Ponte del 2 giugno – Servizi del turismo come stabilimenti balneari