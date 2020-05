iorestoacasa e guardo la tv: ecco cosa c’è stasera in televisione

GROSSETO – In questi giorni ci troviamo costretti in casa e, dopo una prima fase di relax, iniziano a farsi sentire i primi momenti di noia. Vi abbiamo già dato una lista di consigli su come sconfiggere la monotonia, e tra questi ovviamente la tv era in testa. Per fornirvi un aiuto in più abbiamo deciso di condividere ogni giorno la programmazione della prima serata sulle maggiori reti tv, in modo che ognuno possa scegliere la trasmissione che preferisce per trascorrere più piacevolmente la serata. Ecco quindi la programmazione di stasera:

Rai 1: 21.25 – Tutti i soldi del mondo. Un gruppo di malviventi rapisce il nipote del magnate del petrolio J. Paul Getty e chiede 17 milioni di dollari in cambio della sua vita. Quando l’uomo si rifiuta di pagare, la madre del ragazzo inizia una corsa contro il tempo per salvarlo. QUI il trailer.

Rai 2: 21.20 – N.C.I.S. Le vicende della squadra di agenti speciali del Naval Criminal Investigative Service, un dipartimento della Marina degli Stati Uniti che si occupa di ogni caso criminale ed investigativo che coinvolga membri del corpo militare stesso.

Rai 3: 21.20 – Euforia. Matteo e Ettore sono due fratelli molto diversi tra loro: uno è un uomo d’affari di successo, mentre l’altro lavora come insegnante in una scuola di provincia. I due si riavvicinano quando Ettore viene colpito da un brutto male. QUI il trailer.

Canale 5: 21.20 – Amici Speciali. Il nuovo talent show di Maria De Filippi che vuole guardare al futuro con ottimismo. Con Tim insieme per l’Italia lo fa attraverso la musica e la danza in un’avvincente sfida a squadre che coinvolge dodici beniamini dello spettacolo.

Italia 1: 21.15 – 22 minutes. Basato su un fatto realmente accaduto il 5 maggio 2010 nel golfo di Aden, il film racconta dell’assalto da parte di un gruppo di pirati somali ad una petroliera russa. L’equipaggio della petroliera, composto da ventitre marinai, si rifugia nella sala dei comandi da dove riesce a mandare un ultimo messaggio di soccorso. QUI il trailer.

Rete 4: 21.25 – Quarto Grado. Approfondimento e discussione in studio su casi di cronaca che hanno appassionato e diviso il pubblico. I misteri irrisolti degli ultimi trent’anni rivisti alla luce di nuovi documenti e interviste inedite.

La 7: 21.15 – Propaganda Live. Un insolito appuntamento con l’informazione per raccontare l’Italia tra giornalismo e ironia: attualità, politica e società narrate e osservate in modo al tutto originale, nello stile di Zoro.

Tv8: 21.30 – Italia’s got Talent. Il celebre programma di Simon Cowell sbarca in Italia: scopriamo i mille talenti nascosti del Bel Paese.

Rai 4: 21.20 – Identità. Dieci sconosciuti si ritrovano isolati in un motel del Nevada a causa di una tempesta. Un killer li tiene in scacco e, per salvarsi la vita, devono scoprire il vero motivo che li ha riuniti lì.

Canale 20 Mediaset: 21.05 – I vichinghi. Un gruppo di vichinghi guidato dal giovane guerriero Asbjorn è costretto a lasciare il proprio regno e si dirige verso la Gran Bretagna. A causa di una terribile tempesta, la banda è vittima di un naufragio e si ritrova ad approdare in territorio nemico, ossia la Scozia. Qui incomincia una vera e propria lotta per la sopravvivenza. QUI il trailer.

Iris: 21.00 – The River Wild – Il fiume della paura. Gail vuole passare qualche giorno di vacanza praticando il suo sport preferito, il rafting. La gita, presi a bordo due ragazzotti che si riveleranno rapinatori in fuga, si trasforma ben presto in un incubo.

Rai Movie: 21.10 – Qualcosa di buono. Kate è una trentenne affermata la cui vita perfetta viene improvvisamente stravolta quando le diagnosticano una devastante e incurabile malattia: la SLA e, insieme al marito cercano un assistente a tempo pieno per lei. Si imbattono in Bec, una studentessa di college che ha risposto impulsivamente all’annuncio pur non avendo la minima esperienza. QUI il trailer.

Cielo: 21.15 – La Bonne. Anna è la bella moglie di Giacomo, impegnato anche in politica locale nel Consiglio comunale. Vive tutto il giorno in casa, facendo praticamente da badante alla suocera. Nel corso del tempo conosce meglio Angela, domestica smaliziata che, per vincere la monotonia delle giornate di provincia, la inizia a confidenze che presto sfociano in giochi erotici sempre più spinti, che provocano la morte accidentale della suocera, e culminano, su istigazione di Angela, in un ménage à trois col farmacista Mario.

Paramount Channel: 21.10 – Mimzy – Il segreto dell’universo. Due fratelli ritrovano una misteriosa scatola nera che contiene una richiesta d’aiuto proveniente dal futuro.

Italia 2: 21.20 – Animal – Il segreto della foresta. Cinque ragazzi scelgono di passare del tempo in cabina isolata all’interno di una foresta per essere in contatto con la natura. Presto però il gruppo si rende conto di essere inseguito da una presenza misteriosa e si barrica all’interno della costruzione. La tensione sale a livelli insostenibili e gli amici lottano l’uno contro l’altro per la sopravvivenza. QUI il trailer.

La 5: 21.10 – Il mio grosso grasso matrimonio greco. Una donna lascia dietro di sè la sua tradizionale ed ossessiva famiglia per sposarsi con un ragazzo che non è greco come lei. QUI il trailer.