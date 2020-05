incamminoversodante21: nuovo incontro sul web dedicato al Sommo poeta. Ospiti e orari

GROSSETO – Oggi secondo appuntamento di videointerviste nell’ambito di #incamminoversodante21, organizzato dal comitato “La Maremma per Dante” in vista del 700esimo anniversario della morte del poeta.

Ecco i partecipanti:

ore 16:00 Umberto Carini, Proloco Grosseto;

ore 16:30 Mauro Papa, Le Clarisse – Grosseto Cultura;

ore 17:00 Mario Filabozzi, Confeserventi e Raf – Riflessi associazione di fotografi

Il Comitato si è costituito a novembre del 2019, si sono già tenuti diversi incontri per tracciare le linee portanti dell’iniziativa. Il lavoro progettuale avanza secondo modalità dettale dalle condizioni che l’attuale situazione di emergenza impone. Il ricorso alla rete informatica, unico canale possibile per mantenere i contatti tra gli organizzatori, si è rivelato anche un ausilio interessante per dialogare con i cittadini di Grosseto e con i simpatizzanti, al fine di sollecitare l’attenzione verso il legame tra il territorio e l’età di Dante.

Per info:

https://twitter.com/LMpD21

https://twitter.com/Lm4Dante

https://www.instagram.com/lamaremmaperdante/

https://www.facebook.com/groups/LMpD21/

https://www.facebook.com/LaMaremmaperDante

https://www.youtube.com/Lamaremmaperdante2021