Il Giglio riparte dal web: online il nuovo portale turistico dell’Isola

ISOLA DEL GIGLIO – L’Isola del Giglio si prepara ad accogliere di nuovo i turisti e lo fa attraverso un nuovo portale di informazione turistica che è da oggi on line e creando dei tavoli virtuali, attraverso Whatsapp, che coinvolgono circa 200 operatori di quattro settori.

La novità di quest’anno sarà proprio il sito www.visitgiglioisland.com che si inserisce nel più ampio progetto di ‘destination marketing’. “Si tratta per il Giglio e per Giannutri – commentano il sindaco di Isola del Giglio Sergio Ortelli e l’assessore Walter Rossi – di una ripartenza con una campagna di promozione turistica che spazierà su più campi, con importanti iniziative di pubblicità, parallelamente all’utilizzo dei social network. Il progetto di ‘destination marketing’, invece, rappresenta l’indirizzo per l’utilizzo dei brand e delle strategie per gestire al meglio questo nuovo inizio”.

Un momento, quello della ripartenza, in cui l’immagine e la comunicazione giocherà un ruolo chiave, legato soprattutto ai brand di riferimento. “La forza comunicativa di un territorio – sostiene il Sindaco Sergio Ortelli- è tra i fattori determinanti nella dinamica di acquisto della destinazione, interagendo in modo diretto con la sfera dei desideri e con l’immaginario dei viaggiatori. L’Italia è una delle principali destinazioni turistiche del mondo, la Toscana un brand di grande valore e l’Isola del Giglio è indubbiamente una destinazione importante con un potenziale forse unico, soprattutto in termini qualitativi, e ancora non completamente espresso”.

Ad illustrare le linee guida del nuovo portale che sarà gestito dalla Pro Loco di Isola del Giglio è l’assessore Walter Rossi. “Il sito www.visitgiglioisland.com – afferma il responsabile del turismo – è un dominio costruito per essere allineato a quello delle principali destinazioni italiane ed estere. Rivestirà un ruolo centrale nella promozione e nell’informazione turistica, rappresentando lo strumento unitario di convergenza dei messaggi. La piattaforma è sviluppata con una tecnologia dinamica per un costante e rapido aggiornamento dei contenuti per seguire a 360 gradi i viaggiatori”.

“Il nostro portale è oggi ancora in divenire, da completare in alcune sezioni anche a causa del contesto di grande incertezza generato dalla crisi sanitaria – prosegue Rossi- ma il desiderio è che www.visitgiglioisland.com divenga lo strumento per la nostra comunità che opera nel turismo, offrendo la possibilità di un coinvolgimento attivo di tutti nella costruzione delle esperienze identitarie della nostra isola come destinazione turistica, sia nella fase di promozione che in quella di effettiva fruizione”.

Nel frattempo non si è fermato il lavoro della Cabina di Regia del Turismo voluta dall’amministrazione comunale e che coinvolge i protagonisti della vita imprenditoriale, istituzionale, associativa e culturale gigliese. “Un lavoro partito lo scorso anno – afferma l’assessore Walter Rossi – e che è proseguirà in maniera virtuale con uno scambio di idee per farci trovare pronti nei vari passi della ripartenza”.

Da qui anche la decisione di creare quattro gruppi Whatsapp che permetteranno all’amministrazione di dialogare con tutti gli operatori economici. “Sono circa duecento operatori economici del Giglio e di Giannutri – aggiunge ancora l’assessore Rossi- con cui dialogheremo costantemente per cercare di venire incontro alle varie problematiche e proporre soluzioni. Si tratta di un dialogo che l’amministrazione considera basilare in tempi normali e determinante in un momento come questo che dovrà essere di rilancio”.