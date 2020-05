FOLLONICA – “Il nostro plauso al commissario prefettizio per il progetto ‘Oasi felice’ col quale la spiaggia attrezzata, antistante l’ex Colonia Marina di Senzuno, è stata dedicata ai bambini e ragazzi disabili”.

A scriverlo, in una nota, Lega, Lista Civica Massimo Di Giacinto sindaco, Fratelli d’Italia, Forza Italia, In Movimento per Follonica, Follonica nel Cuore che sostengono il candidato sindaco Massimo Di Giacinto.

“Un segno di grande sensibilità che, grazie alla Prefettura ed alle diverse associazioni del settore che hanno opportunamente sollecitato l’intervento, avrà un respiro sovracomunale andando a connettersi con le altre ‘Oasi’ della Provincia di Grosseto – proseguono -: una maniera assolutamente intelligente per fare rete e porre l’accento sulla necessità che i portatori di handicap possano godere di spazi ed aree particolari a loro destinati.

Con questa iniziativa il prefetto è riuscito a valorizzare gli investimenti che l’ex assessore Alberto Aloisi fece nella spiaggia antistante la Colonia. Infatti nel 2016 l’area fu attrezzata attraverso la ristrutturazione dei gazebo esistenti, la messa in opera di apposite pedane ‘passo beach’ che facilitano l’accesso alla spiaggia ai disabili ed anche con docce loro dedicate.

La speranza è che il percorso avviato – a sostegno dei diversamente abili – non finisca qui e chiediamo al commissario di dotare l’area di sedie job, cioè di carrozzine da spiaggia per disabili che permettono, a chi ha problemi motori permanenti o transitori, di vivere con armonia i suoi momenti di contatto con il mare.

Con questo investimento sarebbe perfezionata l’area che, nei fatti, diventerebbe un esempio di ‘spiaggia pubblica arredata per le disabilità’ – concludono -. Siamo certi che il commissario terrà in considerazione questo nostro semplice, ma significativo, suggerimento”.