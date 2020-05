Coronavirus, nessun nuovo positivo oggi. È il quarto giorno consecutivo senza nuovi casi

GROSSETO – Quattro giorni di fila senza alcun nuovo positivo. È particolarmente incoraggiante il risultato comunicato oggi dalla Asl Toscana sud est. Sono dunque fermi a 390 i positivi totali dall’inizio dell’epidemia, mentre i guariti sono 285. Un nuovo guarito è a Castiglione della Pescaia.

In tutta la Asl sud est ci sono attualmente 241 persone in isolamento domiciliare, 47 in ospedale, mentre i guariti totali sono 1.038. Il numero dei tamponi fatti dalle 14 di ieri alle 14 di oggi sempre in tutta la sud est è di 1.180 di cui 24 positivi tra ripetizioni e un nuovo caso.