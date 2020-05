Coronavirus: E’ ora dona prodotti di prima necessità per i più bisognosi

MANCIANO – “Il gruppo civico E’ ora, in questo periodo di difficoltà diffusa, ha fatto un piccolo gesto di solidarietà” scrivono in una nota.

“Grazie al presidente della Consulta per il sociale Cinzia Tommasoli e tutti i volontari, che da sempre sono vicini alle persone che hanno più bisogno, soprattutto in questo periodo di emergenza.

Ci sembrava doveroso dare il nostro piccolo contributo e la nostra vicinanza alle persone in difficoltà in questo momento, così abbiamo fatto una piccola spesa di prodotti di prima necessità e l’abbiamo donata alla Consulta per il sociale di Manciano sicuri che verranno distribuiti tra le persone più bisognose.

Il nostro gruppo manda un pensiero di vicinanza a tutte quelle persone che in questo momento si trovano in condizioni difficili.

Ringraziamo e ci complimentiamo con la Consulta di Manciano – concludono – per l’ottimo lavoro di volontariato che sta facendo”.