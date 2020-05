Chiusura al traffico di lungomare Marconi: «La città ha apprezzato e domenica si ripete»

PIOMBINO – “Domenica 17 maggio ripeteremo la chiusura al traffico di Lungomare Marconi” annuncia il sindaco Francesco Ferrari.

“I cittadini hanno apprezzato la sperimentazione avviata domenica scorsa e, le moltissime reazioni positive ricevute, ci inducono a proseguire nel progetto di mobilità sostenibile sul lungomare. L’esigenza, dovuta all’emergenza Coronavirus, di garantire le distanze di sicurezza interpersonali offre l’occasione di ripensare le nostre città con un coraggio che forse non avremmo mai avuto: sono necessarie scelte diverse, nuove visioni per riprogettare i luoghi sociali e le nostre abitudini di movimento e di svago”.

“Questa sperimentazione ciclopedonale può essere funzionale, domani, per riorganizzare la viabilità di tutta la zona – spiega l’assessore Riccardo Gelichi -. Pertanto domenica 17 maggio dalle 9 alle 19 verranno nuovamente chiusi al traffico lungomare Marconi, dall’intersezione con via Amendola fino all’intersezione con via Salivoli, e via Salivoli dall’intersezione con lungomare Marconi fino al piazzale dello Sgarallino, di fronte all’ingresso della spiaggia di Salivoli. Sarà predisposto un servizio di presidio della zona e, in caso di necessità, i residenti e coloro che hanno l’auto parcheggiata nei tratti di strada chiusi, potranno comunque uscire con la macchina”.

“Il test di mobilità leggera sul lungomare Marconi e Via Salivoli – conclude l’assessore al turismo Parodi – oltre a incentivare l’utilizzo di mezzi di spostamento ecologici e restituire alla cittadinanza la fruibilità in sicurezza di un tratto di strada costiera cittadino, segue la logica di valorizzare, anche in ottica turistica, un tratto di costa piombinese che offre un panorama unico sulle isole dell’Arcipelago toscano”.

Si ricorda che le attività di somministrazione di cibi e bevande possono effettuare solo la vendita a domicilio e per asporto: in questo caso è fortemente raccomandata l’ordinazione preventiva, on line o telefonica. I clienti possono entrare uno alla volta e non sostare nel punto vendita se non per il tempo necessario all’acquisto, inoltre non possono consumare sul posto né all’interno né fuori dal locale e permane il divieto di assembramento.