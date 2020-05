Ampliamento suolo pubblico: il Comune accoglie le richieste di bar e ristoranti. Come fare domanda

PIOMBINO – Al via la campagna di ascolto per concedere un ampliamento temporaneo del suolo pubblico in uso a bar, ristoranti e attività artigianali di produzione alimentare. L’amministrazione ha avviato una sorta di sondaggio dedicato ai pubblici esercizi di somministrazione per stilare una lista delle attività che necessitano di ulteriori spazi, attigui o dislocati, così da garantire le distanze di sicurezza necessarie in questo momento di emergenza sanitaria.

“Abbiamo già attivato – dichiarano il sindaco Francesco Ferrari e Sabrina Nigro, assessore alle Attività produttive – misure utili a sostenere le attività cittadine. In questo momento in particolare, è essenziale dotare le attività di ogni strumento utile ad agevolare la riapertura e a garantire la sicurezza dei lavoratori e dei clienti. Tutte le imprese stanno subendo le gravi ripercussioni economiche causate dalla prolungata chiusura delle proprie attività: la nostra priorità è stare al fianco di tutti questi soggetti e sostenere il tessuto economico della città e del territorio. Per questo abbiamo pensato di avviare la campagna di ascolto: una volta ricevute tutte le richieste saremo in grado di distribuire gli spazi in maniera equa e coerente e senza creare difficoltà alla viabilità cittadina”.

Da lunedì 18 maggio sarà possibile presentare la richiesta scaricando il modulo apposito dalla sezione Coronavirus sul sito del Comune di Piombino e inviandola via pec all’indirizzo comune.piombino@postacert.toscana.it. Gli spazi aggiuntivi saranno a disposizione degli esercenti fino al 31 ottobre.

Per informazioni è possibile telefonare ai numeri 0565 63262, 0565 63457, 0565 63352 oppure inviare una mail a suap@comune.piombino.li.it.