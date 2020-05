Vivere ecosostenibile: la lotta all’inquinamento inizia tra le mura domestiche

Oggi è molto importante vivere rispettando la natura, agendo in modo virtuoso così da ridurre l’inquinamento. L’unico modo per riuscirci è aumentare i comportamenti ecosostenibili e abbracciare uno stile di vita più compatibile con le esigenze del pianeta. Per questo vedremo come rispondono gli italiani e cosa è possibile fare a partire da casa propria.

Gli italiani sono attenti all’ecosostenibilità

Stando ad alcune indagini di settore, gli italiani dimostrano di avere già un occhio di riguardo per la natura e l’ecosostenibilità. Secondo mUp Research e Norstat, infatti, oltre 42 milioni di cittadini della Penisola lo scorso anno hanno adottato dei comportamenti virtuosi a favore dell’ambiente.

Si parla ad esempio del riciclo, della differenziazione dei rifiuti domestici, del risparmio sui consumi di energia elettrica e della riduzione degli sprechi di risorse idriche. È chiaro che alcune di queste misure sono state adottate anche per una questione economica, quindi per risparmiare sulle spese mensili, come nel caso dell’efficienza energetica delle case degli italiani per la quale sono previsti diversi incentivi .

Cosa possiamo fare singolarmente

Gli italiani stanno facendo bene, ma è possibile aumentare ancor di più il grado di attenzione nei confronti del pianeta, introducendo altre routine ecosostenibili nella propria quotidianità.

Si parte proprio dai consumi energetici, è il caso di rimpiazzare i vecchi elettrodomestici con i modelli più recenti, con classe A+++, in quanto progettati per abbattere al minimo gli sprechi. Attenzione anche alle luci in casa, che andrebbero spente sempre, quando si esce o quando non si utilizza una stanza. Inoltre, lo stand by dei dispositivi elettronici non fa bene né alla bolletta, né al pianeta, perché consuma energia inutilmente. Oggi, inoltre, grazie al mercato libero energetico è possibile selezionare un nuovo fornitore che permetta di avere un piano tariffario vantaggioso , come nel caso dell’offerta luce di Green Network Energy ad esempio, portando in casa solamente energia 100% verde ossia proveniente da fonti rinnovabili.

Occhio anche agli sprechi di gas, dunque all’utilizzo scorretto del riscaldamento. Per evitare fughe di calore, si suggerisce di schermare l’abitazione coibentandola, ad esempio con la posa di un cappotto termico. I termostati smart, al contempo, evitano gli sprechi di gas.

Per quanto riguarda le risorse idriche, installando dei riduttori di flusso nei rubinetti è possibile ridurre drasticamente i consumi e gli sprechi. Fra le altre cose, i riduttori possono essere installati anche nei WC, acquistando le apposite cassette a incasso. Altri consigli preziosi? Installare uno scaldabagno intelligente, e centralizzare il sistema di raffrescamento in casa (i condizionatori). Infine, occhio anche a quanto succede fuori casa: è il caso di fare attenzione alle emissioni inquinanti fuori casa, optando per la mobilità ecosostenibile, come il car sharing e le biciclette.

In conclusione, gli italiani dimostrano di avere a cuore la tutela dell’ambiente, ma ognuno di noi può sempre fare qualcosa in più per difenderlo. E i consigli visti oggi dimostrano che le opzioni non sono poche.