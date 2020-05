Sequestrata cocaina purissima a due uomini: avrebbe fruttato centinaia di dosi

MAGLIANO IN TOSCANA – Viaggiavano ad alta velocità sull’a strada Aquilsis, sl confine tra Magliano in Toscana e Scansano. Quando i carabinieri della compagnia di Orbetello li hanno fermati hanno scoperto che i due uomini all’interno, un grossetano di 40 anni e un marocchino di 37, erano entrambi pregiudicati per vari reati, tra cui lo spaccio. Il marocchino era anche irregolare in Italia.

I due erano piuttosto nervosi, e i carabinieri hanno deciso di perquisire l’auto. All’interno un involucro in cellophane contenente un molta droga: circa 120 grammi di cocaina pura suddivisa in piccoli blocchi, pronta per essere tagliata e che avrebbe fruttato, una volta tagliata e immessa sul mercato, decine di migliaia di euro. Una quantità che avrebbe permesso di realizzare centinaia di dosi.

Ai due sono stati sequestrati anche 350 euro in contanti, verosimile provento di spaccio. Per i due uomini è scattato l’arresto per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e dopo essere transitati dal Comando della compagnia di Orbetello, sono stati trasferiti al carcere di Grosseto.