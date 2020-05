Rifiuti: riapre il centro di raccolta Campone. Tutte le regole da seguire

MONTE ARGENTARIO – A partire da lunedì 18 maggio e con regolare orario, da lunedì a sabato dalle ore 8 alle ore 12, riapre il centro di raccolta in località Campone.

Ad annunciarlo l’assessore all’ambiente Gianluca Gozzo ed il delegato alla N.U. Michele Vaiani che raccomandano : “Siamo ancora in emergenza Covid-19, pertanto si chiede all’utenza di recarsi al Centro solo per motivi di vera necessità, rimandando i conferimenti non urgenti più in là nel tempo, contenendo i quantitativi di rifiuti e portarli già divisi per tipologia”.

Affinché il servizio avvenga nel pieno rispetto delle disposizioni sull’emergenza Covid necessarie al contenimento del potenziale contagio, è importante seguire alcune norme comportamentali per accedere al Centro:

l’ingresso è consentito un utente per volta;

in ogni autovettura può essere presente una sola persona;

è obbligatorio usare guanti e mascherine, mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1,8 metri evitando ogni tipo di contatto con l’operatore;

bisogna attendere il proprio turno nel proprio veicolo fuori dal Centro.

Al momento dell’ingresso è necessario comunicare al personale:

generalità;

tipo di rifiuto/i;

quantità dei rifiuti in MC o stima kg;

è severamente vietato abbandonare i rifiuti fuori dal Centro;

né utenti né trasportatori terzi potranno avere accesso al box guardiania, ma una volta completato il conferimento dovrà attendere l’operatore in auto per l’eventuale sottoscrizione del registro o la consegna di documenti (fir,etc…).

Sempre con lo scopo di evitare un’eccessiva affluenza, il conferimento è possibile a giorni alterni in base alla tipologia di rifiuto:

lunedì / mercoledì / venerdì

Cod. 200121* —– RAEE R5 (Lampade a risparmio energetico, Tubi fluorescenti)

Cod. 200136 —– RAEE R4 (Informatica, Elettronica, Elettrodomestici)

Cod. 200135* —– RAEE R3 (Tv, Monitor)

Cod. 200123* —– RAEE R1 (Frigoriferi)

Cod. 200307 —– Rifiuti ingombranti

Cod. 80318 —– Toner per stampa esauriti

martedì / giovedì / sabato

Cod. 200201 —– Sfalci e potature

Cod. 200101 —– Carta e cartone

Cod. 150101 —– Imballaggi in carta e cartone

Cod. 150106 —– Imballaggi in materiali misti (Plastica, Alluminio, Vetro)

Cod. 200132 —– Medicinali

Cod. 200133* —– Pile, batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche.

Tale distinzione sarà valida per le prime due settimane, dopodiché dal primo giugno il Centro di Raccolta tornerà a funzionare ordinariamente, senza alcun distinguo sul tipo di rifiuto da conferire, ma sempre seguendo le regole comportamentali relative all’emergenza.

Si ricorda che è sempre attivo il servizio di ritiro su prenotazione tramite numero verde 800127484, attivo dal lunedì al giovedì con il seguente orario 9-13 e dalle 13.30-17 mentre venerdì dalle 9-13.