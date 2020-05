Riapre l’Ufficio immigrazione per il ritiro dei permessi di soggiorno. Si va per ordine alfabetico

GROSSETO – Si informa che l’ufficio immigrazione da lunedì 18 maggio riaprirà al pubblico esclusivamente per il ritiro dei permessi di soggiorno.

Gli interessati dovranno presentarsi tassativamente nei giorni stabiliti come indicato nello schema sotto riportato e non sarà preso in considerazione chi si presenterà in giorni diversi e/o per diverse motivazioni.

Si raccomanda l’utenza che si presenterà allo sportello di indossare le mascherine, rispettare le distanze di sicurezza e le modalità di ritiro del documento.

Rimane invariato quanto stabilito per la presentazione delle istanze di protezione internazionale.

A – Lunedì 18 maggio – 8.30/13.30

B, C, D – Martedì 19 maggio – 8.30/13.30 – 14.30/17

E, F – Mercoledì 20 maggio – 8.30/13.30

G, H, I, J – Giovedì 21 maggio – 8.30/13.30 – 14.30/17

K, L – Venerdì 22 maggio – 8.30/13.30

M – Lunedì 25 maggio – 8.30/13.30

N, O, P, Q, R – Martedì 26 maggio – 8.30/13.30 – 14.30/17

S – Mercoledì 27 maggio – 8.30/13.30

T, U, V, W, X, Y, Z – Giovedì 28 maggio – 8.30/13.30 – 14.30/17