Ragazzo cade da nove metri di altezza: trasferito al pronto soccorso

GROSSETO – Un ragazzo è caduto da nove metri di altezza da un palazzo abbandonato in via De Barberi, a Grosseto. Il giovane, di cui non si conoscono le generalità, è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia con fratture multiple.

Il giovane è stato trasferito in ospedale in codice 3 con fratture multiple. Era cosciente.