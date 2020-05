Muore vice delegato provinciale, lutto per la Figc e per il calcio maremmano

GROSSETO – Una notizia dolorosa per il calcio maremmano. “Ieri purtroppo – ha diramato la Figc di Grosseto – il nostro dirigente sportivo e vice delegato provinciale Umberto Baldelli ci ha lasciato. Aveva 78 anni, ed era ammalato da tempo. “Sempre con il sorriso sulle labbra e sempre disponibile”, così lo ricordano dalla Figc di Grosseto i tre dirigenti, Gianni Canuti, Fabrizio Comandi e l’attuale delegato Agide Rossi, che l’hanno avuto al loro fianco”.



“Entrato in Federcalcio nel giugno del 2000 – continua l comunicato – dopo una prima esperienza dirigenziale nel calcio castiglionese, viene nominato vice presidente provinciale con delega all’attività giovanile di base con Fabrizio Comandi presidente. Nel 2010, con la riforma delle federazioni, viene confermato nel ruolo non più di vice presidente, ma di vice delegato con l’attuale Agide Rossi. Ruolo che ricopriva anche in quest’ultimo periodo”.

“Una persona, – ricorda il delegato Figc Agide Rossi – quella di Umberto, che è stata sempre molto signorile e che si è prodigato con dedizione, competenza e soprattutto tanta passione”.