iorestoacasa e guardo la tv: ecco cosa c’è stasera in televisione

GROSSETO – In questi giorni ci troviamo costretti in casa e, dopo una prima fase di relax, iniziano a farsi sentire i primi momenti di noia. Vi abbiamo già dato una lista di consigli su come sconfiggere la monotonia, e tra questi ovviamente la tv era in testa. Per fornirvi un aiuto in più abbiamo deciso di condividere ogni giorno la programmazione della prima serata sulle maggiori reti tv, in modo che ognuno possa scegliere la trasmissione che preferisce per trascorrere più piacevolmente la serata. Ecco quindi la programmazione di stasera:

Rai 1: 21.25 – Vivi e lascia vivere. Laura e Renato sono sposati da vent’anni e hanno tre figli. La tranquillità della loro famiglia viene spezzata dalla morte improvvisa dell’uomo, avvenuta in circostanze misteriose a Tenerife.

Rai 2: 21.20 – Poco di tanto. Un salto indietro rivivendo con Maurizio Battista un passato che ci sembra al contempo vicino e lontano.

Rai 3: 21.20 – Nemico pubblico. Robert Clayton Dean è un brillante avvocato di Washington D.C. che entra in possesso a sua insaputa di un video che incrimina un alto dirigente del National Security Agency in un omicidio politico.

Canale 5: 21.20 –Una festa esagerata. La famiglia Parascandolo investe denaro e tempo nella preparazione della festa di diciottesimo compleanno della figlia Mirea per affermarsi socialmente. Alla vigilia dell’evento, tuttavia, molte cose iniziano ad andare per il verso sbagliato. QUI il trailer.

Italia 1: 21.15 – Hunger Games – La ragazza di fuoco. Katniss Everdeen torna a casa incolume dopo aver vinto l’ultima edizione degli Hunger Games insieme al suo amico Peeta. La vittoria però vuol dire cambiare vita e abbandonare familiari e amici, per intraprendere il Tour di Victor. QUI il trailer.

Rete 4: 21.25 – Dritto e Rovescio. Periodico di approfondimento giornalistico dedicato principalmente a temi di attualità e politica e al loro impatto sulla vita della gente comune. Servizi ed ospiti in studio contribuiscono ad arricchire il programma.

La 7: 21.15 – Piazza Pulita. Il programma di approfondimento politico con ospiti in studio ed in collegamento condotto da Corrado Formigli.

Tv8: 21.30 – 007 – Il domani non muore mai. Il magnate dei mezzi comunicazione Elliot Carver vuole che il proprio impero delle notizie raggiunga ciascuna delle nazioni del pianeta Terra ma il governo cinese non permette l’accesso ai suoi programmi televisivi. L’uomo non accetta l’affronto e decide di usare l’azienda per accendere un conflitto fra l’asia e l’occidente intero.

Nove: 21.25 – Prima o poi mi sposo. Maria, organizzatrice di matrimoni e single da molto tempo, viene assunta da Massimo, un vecchio amico, che sta per sposarsi. Tra i due, però, nasce l’amore. QUI il trailer.

Rai 4: 21.20 – Cop Car. Due bambini scoprono una macchina abbandonata della polizia in un campo. Quando la prendono per un po’ di divertimento, non sanno che lo sceriffo di una piccola cittadina è sulle loro tracce per riprendere possesso di ciò che nasconde nel bagagliaio. QUI il trailer.

Canale 20 Mediaset: 21.05 – Bus 657. Un padre che non ha i mezzi per pagare le cure mediche per la figlia, come ultima possibilità, decide di mettersi in società con un avido collega allo scopo di derubare un casinò. Quando le cose si complicano i due si vedono costretti a dirottare un bus cittadino e a prendere in ostaggio gli sfortunati passeggeri. QUI il trailer.

Iris: 21.00 – Poseidon. Un’onda anomala travolge una lussuosa nave da crociera che sta attraversando l’oceano. Un gruppo di sopravvissuti cercherà di sopravvivere alle conseguenze del disastro.

Rai Movie: 21.10 – Molly’s Game. La vera storia di Molly Bloom, giovane sciatrice professionista in grado di gestito la bisca clandestina più esclusiva al mondo per un decennio prima di essere arrestata dagli agenti dell’FBI. QUI il trailer.

Paramount Channel: 21.10 – La sposa fantasma. Kate è una donna molto affascinante, ma troppo perfezionista ed esigente con se stessa, che sta per sposare il suo fidanzato Henry, un tranquillo veterinario nonchè l’unica persona in grado di calmare le sue ansie. QUI il trailer.

Rai Premium: 21.20 – Gara d’amore. Sophie, madre di due figli, fa fatica ad arrivare a fine mese. A causa di una multa non saldata viene condannata a prestare diverse ore di servizio sociale in un centro per disabili. Qui conosce Georg, l’incubo di ogni operatore sanitario.

Italia 2: 21.20 – Scemo e più scemo. Due amici disoccupati, Lloyd e Harry, si trovano coinvolti in una avventura demenziale originata da una valigetta smarrita piena di dollari.

La 5: 21.10 – Sex and the City 2. Carrie Bradshaw si è sposata, ha tradito la moda per l’arredamento, ha escluso l’idea di un figlio in totale accordo con Big, ha pubblicato un libro, eppure non è felice: nella sua vita non c’è più lo scintillio di una volta. Charlotte, che ha fatto di tutto per avere un bambino. Miranda è un bravo avvocato ma è una donna e il suo capo uomo si permette di zittirla, mandandola su tutte le furie. Samantha è in menopausa e per questo schiava di creme costosissime e ormoni in pillole. QUI il trailer.